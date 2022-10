House of the Dragon: George R.R. Martin nennt Anzahl der Staffeln

Laut George R.R. Martin würde es vier Staffeln mit jeweils 10 Episoden benötigen, um die Geschichte von House of the Dragon zu erzählen. In einem Blogeintrag hat er sich zu mehreren Dingen geäußert, unter anderem auch den Zeitsprüngen.

Immer weniger Episoden pro Staffel

Dabei schwelgt George R.R. Martin auch ein bisschen in alten Zeiten, denn damals gab es noch 22 Folgen für eine Serie, dann wurde das immer mehr gekürzt und wir sind bei 10 Folgen angekommen. Manchmal sind es nur noch 6 oder 8 Folgen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer sinkt in Zeiten von TikTok und das macht es für die Showrunner nicht leichter. Bei House of the Dragon hätte man auch gut und gerne 13 Episoden pro Staffel füllen können, aber auch das führt dann zu Kritik.

Dann heißt es oft, dass nicht genug passiert und sich alles hinzieht.

Schwieriges Thema, aber ich kann George R.R. Martin da durchaus verstehen und habe auch hin und wieder den Eindruck, dass eine strikte Vorgabe viele Serien am Ende zerstört. Vor allem dann, wenn man es zu sehr kürzt (Game of Thrones).

House of the Dragon wird uns also noch drei weitere Jahre begleiten, sofern HBO pro Jahr eine neue Staffel plant und sich nichts verzögert. Weitere GoT-Ableger sind aber auch schon in Planung, darunter auch eine Fortsetzung mit Jon Snow.

