House of the Dragon Staffel 2: Die zwei offiziellen Trailer sind da

HBO hat heute wie erwartet den ersten Trailer für die zweite Staffel von House of the Dragon veröffentlicht, die am 16. Juni startet. In Deutschland wird diese dann wieder bei Sky und WOW zu sehen sein, hier wirbt man aber noch mit HBO Max.

Ihr habt es aber schon an der Überschrift erkannt, es gibt nicht einen Trailer, bei HBO war man kreativ und hat den „Official Green Trailer“ den „Official Black Trailer“ veröffentlicht. Es liegt an euch, welchen ihr schaut (ihr könnt auch beide schauen).

House of the Dragon | Official Black Trailer

House of the Dragon | Official Green Trailer

Peaky Blinders: Der Plan für den Film steht bereits Wie geht es mit den Peaky Blinders weiter? Das werden wir 2025 erfahren, denn im Gespräch mit Birmingham World hat Steven Knight verraten, dass die Dreharbeiten für den Film im […]21. März 2024 JETZT LESEN →

-->