Huawei hätte gerne Google-Apps in der AppGallery

Google möchte wieder auf Huawei-Smartphones und Huawei hätte gerne Smartphones mit Google-Apps, aber der Lizenzantrag von Google wurde noch nicht bearbeitet (oder zumindest wissen wir bisher nicht, ob die US-Regierung eine Entscheidung getroffen hat). Das heißt: Huawei muss weiter ohne Google auskommen.

Es gibt zwar einen Weg, um die Google-App zu installieren, aber diese Lösung ist nicht optimal. Doch was wäre, wenn Google nicht auf eine Lizenz für einen Handel mit Huawei wartet, sondern die eigenen Apps einfach in der AppGallery veröffentlicht?

Darauf hofft Huawei, denn wie Eric Xu offiziell mitgeteilt hat, wäre das eine Lösung für das Unternehmen. Er argumentiert damit, dass es die Google-Dienste auch im App Store von Apple gibt und man sie normal auf einem iPhone nutzen kann.

We hope Google services can be available through our AppGallery, just like how Google services are available through Apple’s App Store.