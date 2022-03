Huawei will nächste Woche neue Produkte zeigen

Huawei hat vor ein paar Tagen neue Produkte für den globalen Markt gezeigt, man war auf dem Mobile World Congress 2022 vertreten. Es ging und Windows-PCs, einen ersten E-Reader und allgemein die Vorstellung des Huawei Super Device.

Kommende Woche gibt es schon wieder neue Produkte, das Event am 16. März wird sich aber zunächst auf China konzentrieren. Es könnte dennoch interessant sein, da Produkte von Huawei mittlerweile wieder etwas später zu uns kommen.

Der Teaser für das Event ist übrigens einfach nur ein goldener Ring, was mir jetzt so spontan nichts sagt. Vielleicht gibt es aber keinen konkreten Hinweis, denn Huawei soll in China viele Produkte wie Smartphones, Tablets und mehr geplant haben.

Mal schauen, was uns Huawei kommende Woche zeigen wird, das Interesse an der Marke hat ja spürbar nachgelassen. Wir werden es verfolgen und berichten, falls Produkte gezeigt werden, die dann später nach Deutschland kommen könnten.

