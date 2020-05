Huawei HiCar: Mehr als eine Alternative für Android Auto

Huawei muss jetzt seit fast einem Jahr ohne die Google-Dienste auskommen und das bedeutet, dass bei den aktuellen Geräten auch Android Auto fehlt. Doch man baut das Ökosystem gerade aus und Ende 2019 wurde mit Huawei HiCar sowas wie eine Alternative für Android Auto (oder Apple CarPlay) gezeigt.

Huawei HiCar: 2020 geht es los

Es hat nun einige Monate gedauert, aber ab 2020 werden wir die ersten Autos mit Huawei HiCar sehen. Eines der ersten Modelle wird ein neues Elektroauto von BYD in China sein. Doch das ist nur der Anfang, denn wir werden Huawei HiCar dieses Jahr wohl schon in 120 Autos von 30 verschiedenen Herstellern sehen.

Huawei möchte aber nicht einfach nur eine Alternative für Android Auto, denn HiCar soll mehr sein. Durch Schnittstellen werden die Autohersteller auch Dinge in die Software implementieren können, die Elemente vom Fahrzeug steuern. Und für HiCar benötigt man nicht zwingend ein Smartphone von Huawei.

Huawei: Mit HiCar und 5G in die Autos

Es gibt zwar keine Pläne für ein eigenes Auto von Huawei, aber man möchte diesen Bereich dennoch erobern. Huawei will mit HiCar und 5G-Modems in die Autos und verfolgt wohl einen ähnlichen Ansatz wie Google das mit Android Automotive macht – das ist eine native Version, die ohne Smartphone funktioniert.

Es ist noch unklar, welche Hersteller in den kommenden Monaten auf HiCar setzen werden, aber Audi soll einer der Partner sein. Huawei bietet den Herstellern nicht nur HiCar an, es gibt auch ein komplettes Ökosystem an (Cloud)-Diensten dazu. Und auch Dinge wie Carsharing hat man auf der Agenda stehen.

Ich bin gespannt, wohin die Reise von HiCar geht und ob das in ein paar Monaten ein Standard in Autos sein wird. Sollte es, denn ohne Android Auto benötigt Huawei diese Option. Und die Basis für die Navigation könnte TomTom bieten, denn deren Kartendaten wird Huawei wohl für eine eigene Navi-App nutzen.

