Huawei will Honor wohl für 15 Milliarden Dollar verkaufen

Anfang Oktober gab es die erste Meldung, dass sich Huawei vermutlich von Honor trennen wird. Huawei dementierte das zwar, aber es folgte zeitnah eine weitere Meldung. In beiden Fällen stammten die Informationen von zuverlässigen Quellen.

Nun berichtet Reuters, dass Huawei die Marke für knapp 15 Milliarden Dollar (umgerechnet) an Digital China verkaufen möchte. Der Deal soll alles beinhalten, was Honor besitzt, sprich die Marke, Lieferketten und Forschungsabteilungen.

Das Geld für den Deal kommt auch von lokalen Investmentunternehmen, die eng mit der Regierung in China verknüpft sind. Honor plant alle 7000 Mitarbeiter zu behalten und will innerhalb von 3 Jahren an die Börse gehen, so Reuters.

Digital China, which also partners Huawei in businesses such as cloud computing, plans to finance the bulk of the deal with bank loans, the two people said. It will be joined by at least three investment firms backed by the government of financial and technology hub Shenzhen, with each owning 10% to 15%, they said.