Huawei: Keynote live verfolgen

Heute ist ein großer Tag für Huawei und wir rechnen mit einigen Ankündigungen. Der Mobile World Congress 2020 wurde zwar abgesagt, aber Huawei ist trotzdem in Barcelona vor Ort und wird bei der gebuchten Location eine Keynote abhalten.

Dieses Event könnt ihr live verfolgen, ich habe euch unten den YouTube-Stream dazu eingebunden. Das Event startet um 14 Uhr deutscher Zeit und ich rechne mit einem neuen Foldable, Laptops und mehr. Der Fokus dürfte auf Hardware und 5G liegen und wir werden natürlich auch im Anschluss darüber berichten.

Neben dem Event in Barcelona wird Huawei heute übrigens auch einen Developer Day abhalten, da rechne ich mit neuen Details zu den Huawei Mobile Services. Ohne Google rücken diese in diesem Jahr in den Fokus und ich bin gespannt, was man uns und den Entwicklern erzählen wird, das könnte spannend werden.

