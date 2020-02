Huawei: Google warnt davor Google-Apps zu installieren

Google hat sich zum ersten Mal so richtig öffentlich zur aktuellen Lage mit Huawei geäußert und davor gewarnt, dass man die Google-Diensten auf den Geräten ohne diese nicht installieren sollte. Die Sicherheit sei damit nicht gewährleistet.

Die Regelung gilt seit dem 16. Mai und Schuld ist die US-Regierung, die es Google nicht erlaubt weiterhin mit Huawei zu arbeiten. Geräte, die vor dem 16. Mai von Google zertifiziert wurden, dürfen weiterhin mit Google-Diensten auf den Markt gebracht werden. Dort darf man diese Apps ganz normal aktualisieren.

-->

Das betrifft ebenso die Sicherheitsupdates, die Google weiterhin mit Huawei ganz normal teilen darf. Und das hat man auch vor, solange es die US-Regierung weiter erlaubt. Die Ausnahme für Huawei könnte aber in ein paar Wochen auslaufen.

Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber aktuell stellt das noch kein Problem dar. Die meisten interessieren sich, wie es mit den Google-Diensten aussieht. Und da dürfte vor allem der folgende Abschnitt vom Google-Beitrag wichtig sein:

In addition, sideloaded Google apps will not work reliably because we do not allow these services to run on uncertified devices where security may be compromised. Sideloading Google’s apps also carries a high risk of installing an app that has been altered or tampered with in ways that can compromise user security.