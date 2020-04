EMUI 10.1: Huawei P30 Pro und Mate 30 Pro mit interner Beta

Huawei hat sich in Europa weiterhin nicht zu EMUI 10.1 für die älteren Modelle geäußert, doch wir behalten daher die Entwicklung in China im Auge. Dort hat nun der Beta-Test für das Huawei P30 Pro und Huawei Mate 30 Pro begonnen, so Huawei Central.

EMUI 10.1: Huawei startet interne Beta

Aktuell handelt es sich aber noch um eine interne Beta für EMUI 10.1, eine öffentliche Beta soll in den kommenden Wochen folgen. Außerdem handelt es sich um eine Beta für die chinesischen Modelle, die Firmware unterscheidet sich von der in Europa.

Mal schauen, wann wir Details für Deutschland bekommen werden, aber da rechne ich eigentlich erst im Mai oder Juni mit. Huawei hat auch in China noch keine Details zum Rollout genannt, da wird man sicher erst den Verlauf der Beta beobachten.

EMUI 10.1 nutzt weiterhin Android 10 als Basis, bringt aber einige neue Features mit, die wir in diesem Beitrag aufgezählt haben. Das Huawei P40 (Pro) ist das erste Modell mit EMUI 10.1, im Laufe des Jahres werden weitere Huawei-Modelle folgen.

Video: Das Huawei P40 Pro im Test

