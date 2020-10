Huawei P30 Pro: Beta für EMUI 11 startet

Wir haben vor ein paar Tagen berichtet, dass Huawei bald das P30 und P30 Pro mit einer Beta für EMUI 11 versorgen wird und nun geht es laut Huawei Central los.

In China sucht Huawei nun nach Beta-Testern für EMUI 11 und ich gehe mal davon aus, dass die Suche auch bald bei uns in Deutschland starten wird. Die P40-Reihe befindet sich schließlich schon in der öffentlichen Beta-Phase. Es ist aber unklar, ob die P30-Reihe noch 2020 versorgt wird, es könnte auch 2021 werden.

Die Basis für EMUI 11 ist weiterhin Android 10 und wir wissen auch nicht, ob und wann Android 11 kommen wird. Wir haben mehrmals bei Huawei nachgefragt in den letzten Wochen, es gibt dazu aber keine Aussage. Langfristig spielt das aber keine Rolle, denn Huawei wird 2021 sowieso den Wechsel zu Harmony OS wagen.

EMUI 11 bringt unter anderem ein umfangreicheres Always-On-Display mit, hat optimierte Animationen für die Benutzeroberfläche und mehr. Eine gute Übersicht mit vielen Bildern und Animationen gibt es auf der offiziellen Webseite für EMUI 11.

