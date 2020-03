Huawei P40 Pro: Alle Versionen und Farben auf einem Bild

Huawei wird kommende Woche am Freitag eine neue P-Reihe vorstellen und die Zahl der Leaks nimmt so langsam aber sicher zu. So haben wir zum Beispiel letzte Woche mal wieder gehört, dass es drei P-Modelle geben wird und die „beste“ Version davon wohl Huawei P40 Pro Premium Edition heißen wird.

Gut möglich, dass es auch weniger „spektakulär“ sein wird, ein Huawei P40 Pro 5G oder sowas in der Art wäre als Spitzenmodell ebenfalls denkbar. Nun hat Evan Blass mal wieder ein Bild der neuen P-Reihe über Twitter geteilt und auf diesem sind alle drei Versionen zu sehen. Er hat dieses Bild vermutlich selbst zusammengestellt.

Huawei P40: 12 Modelle auf einem Bild

Blass spricht von einem Regenbogen am Ende des Sturms und hat daher wohl eine Anordnung in Form eines Regenbogens gebastelt. Woran erkennt man die jeweiligen Modelle? Das Huawei P40 hat wohl drei Kameras hinten, das Huawei P40 Pro kommt auf vier Kameras und das Huawei P40 Premium Edition kommt auf fünf.

Das Huawei P40 ist demnach fünfmal zu sehen, das Huawei P40 Pro ebenfalls und das Huawei P40 Pro Premium Edition gibt es nur in zwei Farben. Vermutlich handelt es sich um eine schwarze und eine weiße Keramik-Version. Auf dem Bild sieht diese Version etwas breiter als das P40 und P40 Pro aus, kann aber auch täuschen.

Video: Huawei P40 Pro Premium Edition

