Das Huawei P50 Pro wird wohl sehr teuer in Deutschland

Huawei möchte endlich mal wieder ein Flaggschiff nach Deutschland (auch Europa) bringen und neben dem Huawei P50 Pro werden wir wohl auch das Huawei P50 Pocket bekommen. Das Huawei P50 Pocket ist ein neues Foldable im Flip-Design.

Die neuen Smartphones werden im Frühjahr erwartet und das Huawei P50 Pro kommt somit erst viele Monate nach der Ankündigung zu uns. Das wird nicht leicht, denn die Konkurrenz hat Google-Dienste und bereits jetzt aktuellere Hardware.

Huawei verlangt heftige Preise

Gut, könnte man sich denken, dann wird Huawei sicher über den Preis angreifen. Nein, denn eine gute Quelle hat verraten, dass das Huawei P50 Pro wohl 1199 Euro und das Huawei P50 Pocket wohl 1622 Euro kosten wird. Das ist sehr teuer.

Damit bewegt sich Huawei also mit Hardware von 2021 in der Preisliga mit den kommenden Flaggschiffen von 2022 und das ohne Google-Apps. Und ein Samsung Galaxy Z Flip 3, was vergleichbar zum Pocket wäre, kostet in etwas die Hälfte.

Klingt fast so, als ob Huawei die neuen Flaggschiffe gar nicht verkaufen will, denn man wird sich bewusst sein, dass kaum einer ein P50 Pro für 1200 Euro kauft, wenn dann auch noch die Google-Dienste fehlen und es gleichwertige Alternativen von 2022 mit aktueller Hardware gibt. Warum der Schritt? Das weiß ich auch nicht.

P50 Pro Europe price is 1199 Euro……

P50 Pocket Euro price is 1622 Euro….

