Huawei Pay: 2020 mit QR-Codes, NFC kommt später

Huawei gab im Sommer bekannt, dass man noch 2020 mit Huawei Pay bei uns in Deutschland starten möchte. Nun neigt sich das Jahr dem Ende und der ein oder andere wird sich gefragt haben, wo Huawei Pay bleibt. Der Dienst soll laut Huawei noch dieses Jahr starten, allerdings vorerst nur mit QR-Codes.

Man arbeitet laut eigenen Angaben an der NFC-Umsetzung für Huawei Pay und ist mit Banken im Gespräch, aber das wird noch dauern. Huawei hofft, dass es 2021 klappt, allerdings will man noch keine Prognose abgeben. Außerdem möchte man bei Huawei Pay auch die Girocard in Deutschland implementieren.

Heißt: Huawei Pay kommt, aber via NFC mit dem Smartphone oder der Smartwatch bezahlen wird noch nicht klappen. Da wird sich dann kommendes Jahr zeigen, wie schnell man welche Banken mit an Bord bekommt (Namen wurde weiterhin keine genannt). Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden.

