Huawei plant bald wieder neue 5G-Smartphones

Die US-Regierung verteilte in den letzten Jahren einige Tiefschläge gegen Huawei, die das Opfer in einem Handelskrieg mit China sind. Am härtesten hat Huawei das Ende der Google-Dienste und auch das Ende der Chip-Entwicklung getroffen.

Am Anfang versuchte man noch einen eigenen Store für Apps aufzubauen, als dann aber die Partnerschaft mit TSMC untersagt wurde und man keine Chips mehr für die Smartphones bekam, ging es endgültig bergab. Einen Lichtblick gibt es nun.

Huawei plant wieder neue 5G-Smartphones

Laut Reuters hat Huawei in den letzten Jahren ein eigenes 5G-Modem entwickelt und will es noch in diesem Jahr einführen. Aktuell darf Huawei die Chips aus dem Hause Qualcomm kaufen, allerdings gibt es die Snapdragon-Reihe nur mit 4G.

Gut möglich, dass man dann zum Beispiel einen Snapdragon 8 Gen 2 mit einem eigenen 5G-Modem kombinieren wird. Dieser Schritt wäre aber nur eine gute Lösung für China, wo Huawei mittlerweile ebenfalls stark an Bedeutung verliert.

Keine Chance ohne die Google-Dienste

Für die westlichen Länder dürfte 5G keinen großen Unterschied machen, denn die Technologie ist nicht das entscheidende Verkaufsargument, was sich viele Marken erhofft haben. Ohne Google-Dienste ist ein Comeback für Huawei ausgeschlossen.

PS: Huawei verkauft noch Smartphones in westlichen Ländern, auch bei uns in Deutschland. Allerdings nur über den eigenen Shop, Netzbetreiber und andere Anbieter machen einen Bogen um die Marke. Und der Marktanteil ist mittlerweile auch zu vernachlässigen. Also ja, theoretisch gesehen ist Huawei hier noch aktiv.

Streaming-Wende: Deutsche sagen teuren Abos den Kampf an Die Deutschen sparen beim Video- und Audiostreaming, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt. Im Durchschnitt geben die Nutzer von kostenpflichtigem Videostreaming 15,70 Euro pro Monat aus, […]10. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->