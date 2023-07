Streaming-Wende: Deutsche sagen teuren Abos den Kampf an

Die Deutschen sparen beim Video- und Audiostreaming, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt.

Im Durchschnitt geben die Nutzer von kostenpflichtigem Videostreaming 15,70 Euro pro Monat aus, bei Audiostreaming sind es 11 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben um durchschnittlich 14 Prozent gesunken. Während der Corona-Pandemie seien die Ausgaben für Streaming gestiegen, jetzt gehe der Trend wieder in die andere Richtung, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Deutsche sparen beim Videostreaming

Die monatlichen Ausgaben für kostenpflichtige Videostreaming-Abos liegen sogar leicht unter dem Niveau von 2019. Die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen gibt mit 17,10 Euro am meisten für ihre Videostreaming-Abos aus, gefolgt von den 16- bis 29-Jährigen (15,80 Euro) und den über 65-Jährigen (15,10 Euro).

Männer sind insgesamt etwas ausgabefreudiger (16,10 Euro) als Frauen (15,30 Euro). Auch die Ausgaben für kostenpflichtige On-Demand-Streams, also Filme und Serien, die nur einmal abgerufen werden, sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen aktuell bei durchschnittlich 12,80 Euro pro Monat.

Audiostreaming bei Älteren beliebt

Die Zahlungsbereitschaft für kostenpflichtiges Audiostreaming ist bei den über 65-Jährigen mit 12,70 Euro am höchsten, bei den 30- bis 49-Jährigen mit 10,60 Euro am niedrigsten. Insgesamt nutzen 59,4 Millionen Deutsche ab 16 Jahren mindestens einen Streaming-Dienst, das entspricht 86 Prozent der Bevölkerung. Darüber hinaus nutzen 45,6 Millionen Deutsche ab 16 Jahren sowohl kostenpflichtige Video- als auch Audio-Streaming-Dienste, was 66 Prozent der Bevölkerung entspricht.

