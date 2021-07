Huawei kündigt Smart TV mit Mini-LEDs an

In den letzten Monaten haben einige Hersteller bei LG Display angeklopft und ein OLED-Panel eingekauft. Doch da die QLED-Panels von Samsung Display günstiger sind, gab es davon mehr Modelle. Huawei entschied sich gegen OLED.

Huawei will Mini LED-Modell zeigen

In den kommenden Monaten könnten die Smart TVs von Huawei auch zu uns auf den Markt kommen, denn Huawei baut das Portfolio an Hardware gerade massiv aus. In China steht jetzt allerdings schon der nächste Schritt an: Mini-LEDs.

Auf dem Event am 29. Juli 2021, welches in erster Linie der P50-Reihe dient, wird Huawei den „V 75 Super“ zeigen. Das ist ein Smart TV mit Mini LED-Technologie, wie man sie auch schon jetzt bei Samsung, LG und Co. finden kann.

Mini-LEDs haben bessere Schwarzwerte und Kontraste als aktuelle Smart TVs ohne OLED-Panel, kommen aber noch nicht an OLED heran. Dafür sind die Panels eine Ecke heller, was bei einem TV im Wohnzimmer von Vorteil sein kann.

2019 haben wir den Huawei Vision Smart TV übrigens auf dem Mate-Event in München gesehen, allerdings ist er bis heute nicht bei uns erhältlich. Wir wissen aktuell also noch nicht, ob die Mini-LED-Modelle zu uns kommen werden.

