Huawei Vision: Smart TV startet global, bald auch in Deutschland?

Huawei konzentriert sich seit dem US-Embargo immer mehr auf andere Produkte, der Fokus liegt nicht mehr auf Smartphones. Nun könnte Huawei bald mit einem Smart TV angreifen, dem Huawei Vision. Diesen werden einige vielleicht kennen.

Der Huawei Vision wurde auf dem Mate-Event (Ende 2019) in München gezeigt und es war auch von einem Start in Europa die Rede. Danach wurde es aber ruhig und Huawei entschied sich dazu den Vision doch nur in China zu verkaufen.

Huawei Vision S startet nun global

Mit dem globalen Start von Harmony OS (das OS ist auf dem Smart TV installiert) steht nun aber wohl der globale Start an. In Malaysia wird der Huawei Vision S nun in zwei Größen (55 Zoll und 65 Zoll) im offiziellen Huawei Shop angeboten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Huawei beim globalen Launch in Asien beginnt und dann nach und nach weitere Länder hinzufügt. Mit Blick auf die Lage und die Tatsache, dass Huawei in immer mehr Produktkategorien einsteigt (nun ja auch Monitore) würde es mich nicht wundern, wenn der Huawei Vision zu uns kommt.

