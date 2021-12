Huawei Sound Joy: Portabler Speaker mit Devialet-Sound

Huawei und Devialet sind Partner und haben auch schon einen großen Speaker auf den Markt gebracht, den man daheim aufstellen kann. Nun folgt mit dem Huawei Sound Joy ein mobiler Speaker, an dem Devialet laut Huawei mitgearbeitet hat.

Der Huawei Sound Joy kommt auf bis zu 79 dBA, der 8800 mAh große Akku soll für bis zu 26 Stunden Laufzeit sorgen (geladen wird mit bis zu 40 Watt), es gibt zwei Farben (Schwarz und Grün) und man kann zwei Speaker als Stereo-Paar nutzen.

Offizieller Marktstart ist laut Huawei am 8. Dezember und wer möchte, der kann den Huawei Sound Joy im offiziellen Online Store kaufen. Die UVP beträgt 129 Euro, Huawei möchte mit dem Speaker also JBL und Co. etwas Konkurrenz machen.

So langsam merkt man immer mehr, dass Huawei vor ein paar Monaten realisiert hat, dass das mit den Smartphones eine Weile schwierig sein wird. Alleine 2021 hat man viele neue Kategorien erobert und das wird 2022 vermutlich nicht anders sein.

