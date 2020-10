Huawei kämpft ums Überleben

Huawei hat mit einem „starken Druck“ zu kämpfen und steht laut eigenen Angaben vor „signifikanten Herausforderungen“. Bei den Quartalszahlen gab man zwar an, dass man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern konnte, doch die Pressemitteilung von Huawei liest sich alles andere, als positiv.

Die ersten drei Quartale liefen wie erwartet ab, doch das vierte Quartal wird eine unerwartete Schwierigkeit mitbringen (die man nicht direkt anspricht): Es gibt nun keine Chips mehr für Huawei, das TSMC nicht mehr für Huawei produziert.

-->

Grund: Die US-Regierung verbietet Unternehmen, die geistiges US-Eigentum nutzen, die Zusammenarbeit mit Huawei. Ohne Google ist eine Sache, ohne Kirin-Chips geht aber nicht, da man die nicht einfach selbst produzieren kann.

Man „tut sein Bestes“ und „will Lösungen suchen, um zu überleben“. Das Wort „survive“ findet man nicht oft in einer Pressemitteilung, in der man ein paar Zeilen vorher verkündet hat, dass man den Umsatz steigern konnte. Huawei scheint nun ums Überleben zu kämpfen, diese Maßnahme hat das Unternehmen getroffen.

The company continues to do its best to find solutions, survive and forge forward, and fulfill its obligations to customers and suppliers.