Hyundai hält an Wasserstoff-Strategie fest

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Hyundai die Entwicklungskosten für die klassischen Verbrenner auf ein Minimum reduziert hat. Viel Geld fließt nicht mehr in die Entwicklung, der Fokus liegt jetzt ganz klar auf der Elektromobilität bei Hyundai.

Hyundai: Und was ist mit Wasserstoff?

Kurz danach machte eine weitere Meldung die Runde, dass Hyundai auch noch die Entwicklung für Wasserstoff eingestellt hat. Es wurde berichtet, dass Hyundai zu viele Probleme mit der neuen Generation hat und diese daher pausiert wurde.

Dem sei aber nicht so, das hat Hyundai gegenüber Pulse verlauten lassen. Man hält an der Wasserstoff-Strategie fest und will die Entwicklung der dritten Generation so gegen 2023 abgeschlossen haben, damit sie gegen 2025 marktreif ist, so Hyundai.

Hyundai hat dieses Jahr ein neues Konzept für ein sportliches Fahrzeug gezeigt, was mit Wasserstoff fährt. Mehr gab es aber auch nicht. Während man also neue Elektroautos auf den Markt bringt, so ist Wasserstoff ein Nischenthema für Hyundai geworden. Man hält noch daran fest, im Fokus steht die Technologie aber nicht.

Das ist durchaus verständlich, immerhin ist der Wandel in der Branche teuer genug und zwei neue Technologien in Kombination mit neuen Mobilitätsdiensten, neuer Software und autonomen Fahren sind teuer, da müsste man wirklich überzeugt sein.

Eingestellt wurde die Entwicklung laut Hyundai also noch nicht, aber so richtig überzeugen konnte Hyundai mit den Wasserstoff-Ankündigungen 2021 auch nicht.

