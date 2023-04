Hyundai hat sehr ambitionierte Pläne für Elektroautos

Hyundai ist sehr zufrieden mit dem Wandel der Branche, das hat man immer wieder betont und mit dem Ioniq 5 und Ioniq 6 hat man ja auch sehr passable Elektroautos auf dem Markt. Jetzt hat Hyundai verraten, dass man ein ambitioniertes Ziel hat.

Elektroautos: Hyundai will 2030 in die Top 3

Bis 2030 investiert man sehr viel Geld in die Elektromobilität und möchte bis dahin ein Hersteller in den Top 3 der Welt sein. Dieses Ziel betrifft übrigens die Hyundai Motor Group, die Schwestermarken wie Kia und Genesis sind da mit eingerechnet.

Gut, könnte man jetzt sagen, die Hyundai Motor Group war doch 2022 die Nummer 3 nach Toyota und Volkswagen auf dem Weltmarkt, ist das so abwegig? Durchaus, denn aktuell ist man bei Elektroautos weltweit gesehen nicht in den Top 5 zu finden.

Ungefähr 16 Milliarden Euro (umgerechnet) fließen jetzt also in die Elektromobilität und Hyundai arbeitet schon an der „nächsten Generation der Elektroautos“ für 2025. Die neue eM-Plattform für die Hyundai Motor Group wurde 2022 angekündigt.

Mit Blick auf die etablierten und alten Automarken halte ich das für sehr realistisch, aber dieser Markt befindet sich in einem so großen Wandel, dass eine Prognose für 2030 unmöglich ist. Die Hyundai Motor Group hat eine gute Chance, das glaube ich durchaus, aber vor allem die Konkurrenz aus China macht das derzeit so spannend.

