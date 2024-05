Neues Elektroauto: Jeep will es mit Tesla aufnehmen

Stellantis hat in den letzten Jahren an einer ganz neuen Plattform für Elektroautos gearbeitet, die sich STLA Large nennt und bei der Jeep mit dem Wagoneer S den Anfang machen darf. Das neue Elektroauto mit 600 PS wurde im Januar bestätigt.

Kurz nach der Ankündigung gab es dann noch ein paar Details und wenige Tage später wurde der Jeep Wagoneer S präsentiert. Es soll das weltweit erfolgreichste Auto von 2023 angreifen, das Tesla Model Y. Daraus macht Jeep kein Geheimnis.

Man ist sich bewusst, dass die Kunden den Vergleich mit der Nummer 1 machen und daher hat man die beiden Elektroauto antreten lassen. Der neue Jeep ist eine Ecke schneller als Tesla und genau darauf liegt daher der Fokus beim Marketing:

Finale Eckdaten stehen bis heute aus, wir wissen also nur, dass es 600 PS gibt, der neue Jeep sehr schnell ist, bis zu 800 km Reichweite möglich sind und man Tesla angreifen möchte. Marktstart ist aber noch 2024 und Details gibt es am 31. Mai.

Ich bin mal auf die finalen Details gespannt, denn das Tesla Model Y ist nicht nur so erfolgreich, weil es schnell ist, es ist für diese Klasse auch nicht zu teuer. Schauen wir also mal, was Stellantis am Ende für den neuen Jeep Wagoneer S haben will.

