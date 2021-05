Hyundai Ioniq 5: Pizza bestellen und über das Auto bezahlen

Bei uns wurde der Hyundai Ioniq 5 bereits im Februar vorgestellt und wir haben sogar schon die Preise bekommen, doch in den USA fand die Ankündigung des Elektroautos erst diese Woche statt – mit einem neuen und interessanten Detail.

Hyundai: Kaffee und Pizza im Auto bestellen

In der deutschen Pressemitteilung war die Rede von neuen und „cloudbasierten Fahrzeugservices“, die später via OTA-Update nachgereicht werden sollen. In den USA gab es direkt eine Ankündigung für einen neuen Dienst von Hyundai.

Der Autohersteller wird einen Bezahldienst in Bluelink integrieren, das ist das OS für die Autos von Hyundai. Hier kann man dann mehrere Dinge bezahlen: Den Ladevorgang an der Säule, den Parkplatz, einen Kaffee und auch eine Pizza.

In den USA gibt es zum Start nämlich eine Partnerschaft mit Domino’s und somit kann man sich die Pizza unterwegs im Auto bestellen und direkt bezahlen. Oder man bestellt eine Pizza oder einen Kaffee direkt an den geplanten Schnelllader.

Wir werden in Zukunft sicher viele Dienste dieser Art sehen, denn die Hersteller sind auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, wie sie Geld verdienen können. Es ist aber noch unklar, ob und welche Anbieter für Deutschland geplant sind.

