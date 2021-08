IAA: Messe soll trotz Gegenwind stattfinden

Die Zahlen bei Corona sehen momentan noch gut aus, aber es gibt auch eine leichte Tendenz nach oben, die durchaus schnell kippen kann. Die Veranstalter der IAA sind aber positiv gestimmt und wollen die Messe definitiv nicht absagen.

IAA mit „Hygienekonzept“ für September

Zusammen mit Bayern (die IAA findet jetzt erstmals in München statt) hat man sich ein „Hygienekonzept“ (auch so ein Wort, was man im Jahr 2021 gerne nutzt und was irgendwie nichts sagt) überlegt, damit das kein Superspreader-Event wird.

Außerdem gibt es viel Gegenwind von Kritikern der Autobranche, die diese in Deutschland weiterhin kritisch sehen. Klar, die Elektromobilität steht im Fokus, aber eben nicht nur und ein paar Spritschleudern werden vor Ort zu sehen sein.

Hier macht man sich aber keine Sorgen und ich gehe auch davon aus, dass das Land diese Lage gut einschätzen kann. Die EM hat aber gezeigt, dass große Events immer noch nicht die beste Idee sind, da die Pandemie nicht vorbei ist.

IAA mit Fokus auf deutsche Hersteller

Der IAA ist das aber egal, denn das Event hat viel Geld gekostet und die deutschen Autohersteller sind mit Weltpremieren vor Ort. Außerdem konnte man auch alte Partner wie Renault zurückgewinnen und freut sich auf Weltpremieren.

Doch nicht jeder ist bei der IAA dabei, die Stellantis-Gruppe fehlt, Tesla hält Events wie dieses weiterhin für überflüssig und auch Toyota wird München nicht besuchen, der Marktführer bei den Autos bleibt der Messe also in diesem Jahr fern.

Haben Messen noch eine Zukunft?

Bei der IFA in Berlin hat man sich im Frühjahr für eine Absage entschieden, denn das Risiko mit Corona war zu groß und die Lage zu schwer einzuschätzen. Die IFA war auch für September geplant, sie hätte kurz vorher stattfinden sollen.

Große Messen sind schon vor der Pandemie in den Hintergrund gerückt und die wirklich wichtigen Produkte werden nicht mehr auf einem MWC, einer IFA oder der IAA gezeigt. Da haben Hersteller gelernt, dass eigene Events besser sind.

Mal schauen, ob die IAA das Interesse an großen Messen wieder wecken und mit dem neuen Konzept in München trotz Pandemie (es ist das erste große Event seit Corona ausgebrochen ist) wirklich einen Erfolg feiern kann. Beim VDA ist man hier zuversichtlich, aber was soll man so kurz vor der IAA auch anderes sagen.

Der Gegenwind ist da, doch die deutsche Autobranche lässt sich so kurz vorher nicht aus der Ruhe bringen. Die IAA startet übrigens am 7. September 2021.

