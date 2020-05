IGN kündigt Sommer-Event für Spiele an

Die E3 2020 findet bekanntlich nicht statt, doch mit IGN hat sich eine der weltweit größten Plattformen für Spiele eine Lösung überlegt. Der „IGN Summer of Gaming“ steht an und man wird zusammen mit den Entwicklern ein paar Tage lang neue und bereits bekannte Spiele für den PC und die Konsolen zeigen.

Juni 2020: Ein spannender Gaming-Monat

Doch IGN hat nicht einfach nur Gameplay-Videos und Trailer geplant, auf dem Event soll es auch zahlreiche Weltpremieren und Ankündigungen geben. Quasi sowas wie eine Mini-E3 für 2020. Start ist am 4. Juni und die letzte und exklusive Enthüllung findet am 24. Juni statt. Es ist also ein Gaming-Monat bei IGN.

Ich bin gespannt, welche Entwickler und Unternehmen man dafür begeistern konnte, die Liste der Ankündigungen ist jedenfalls sehr lang. Der Juni wird ein extrem spannender Monat für die Spiele-Branche, denn auch Sony hat wohl ein PS5-Event für Juni geplant und zur neuen Xbox gibt es auch Details.

Nintendo hat zwar vorerst keine Direct geplant, aber es wird ab sofort mehrere einzelne Ankündigungen geben und ich bin mir sicher, dass wir die Highlights der geplanten E3-Direct im Juni sehen werden. Es gibt viel zu tun und die meisten Spiele für Weihnachten 2020 dürften nächsten Monat enthüllt werden.

