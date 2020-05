Sony bestätigt: PS5-Lineup kommt „bald“

Sony hat sich bei der PlayStation 5 bisher zurückgehalten und sich in den letzten Monaten stark auf die Spezifikationen konzentriert. Im April gab es dann aber den neuen DualSense-Controller zu sehen und jetzt geht es bald weiter.

Das Unternehmen hat in einem strategischen Meeting bestätigt, dass man „bald“ neue Spiele für die PlayStation 5 zeigen möchte. Sony möchte das PS5-Lineup zeigen und es soll die wartenden Fans da draußen „überzeugen“.

-->

Seit ein paar Tagen steht ein großes Event im Juni im Raum und ich vermute mal, dass Sony genau das meinte. Sony wollte aber noch kein Datum für das PS5-Event nennen und wir wissen nicht, ob man dort endlich die Konsole zeigt.

Games for the PS5 that deliver this new gaming experience are being made by both 1st and 3rd party developers, and we plan to introduce a compelling line up of titles soon.