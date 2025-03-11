Fintech

IKB mit neuen Zinsen für Tagesgeld und Festgeld

Die IKB Deutsche Industriebank AG passt zum heutigen 11. März 2025 die Zinsen für Tages- und Festgeldanlagen an.

Neukunden und Bestandskunden erhalten beim Tagesgeld ab sofort 1,90 Prozent p. a. für Einlagen bis 100.000 Euro. Wer mehr anlegt, erhält für alle Einlagen über 100.000 Euro 0,10 % p. a.

Zinsanpassungen gibt es auch bei den Festgeldern der IKB. Bei den Laufzeiten 12 und 24 Monate werden die Zinsen gesenkt, bei Laufzeiten über 24 Monaten werden die Zinsen allerdings erhöht.

Um ein Tagesgeld oder Festgeld bei der IKB nutzen zu können, wird zunächst ein kostenfreies Cashkonto eröffnet. Dieses dient als Verrechnungskonto für die Geldanlagen bei der IKB. Im Anschluss können Kunden im Online-Banking Ihre Geldanlage abschließen.

Die Kontoeröffnung ist unkompliziert unter anderem per Video-Identifikation möglich.

Die gesetzliche Einlagensicherung in Höhe von maximal 100.000 Euro pro Person wird durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) geleistet. Zusätzlich ist die IKB Deutsche Industriebank AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (ESF) angeschlossen.

