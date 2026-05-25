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Sky verlängert Premier-League-Rechte bis 2031

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Bild: Sky Deutschland

Sky Deutschland hat die Übertragungsrechte der Premier League bis zur Saison 2030/31 verlängert und zeigt weiterhin alle Spiele exklusiv.

Sky Deutschland (gehört zu RTL) bleibt laut verlängerter Vereinbarung langfristig exklusiver Anbieter der Premier League in Deutschland und Österreich sowie co exklusiv in der Schweiz.

Die Rechte gelten für sämtliche Verbreitungswege und umfassen pro Saison 380 Spiele, davon über 280 live. Zusätzlich bleibt Sky mit Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB Pokal ein zentraler Anbieter für Klubfußball.

Exklusive Fußballrechte bei Sky Sport bis 2031

Leistungen im Überblick

  • Alle Premier League Spiele pro Saison
  • Exklusive Rechte in Deutschland und Österreich
  • Co exklusive Ausstrahlung in der Schweiz
  • Über 1000 Live Spiele im Gesamtportfolio pro Saison

Ich sehe darin vor allem eine weitere Festigung der bestehenden Rechteverteilung im europäischen Fußballfernsehen, die den Zugang zu internationalen Top Ligen weiterhin stark bündelt.

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