Nutzer zahlen immer mehr für KI

Eine neue Bitkom-Studie zeigt steigende Zahlungsbereitschaft für KI-Dienste in Deutschland.

Die Zahl der zahlenden KI-Nutzer ist auf 13 Prozent gestiegen, nach 8 Prozent im Vorjahr. 29 Prozent können sich künftig eine Bezahlung vorstellen, 49 Prozent lehnen dies ab. Durchschnittlich werden 20 Euro pro Monat ausgegeben, 4 Euro mehr als zuvor. Grundlage ist eine Befragung von 1003 Personen ab 16 Jahren, darunter 579 KI-Nutzer.

Gründe und Ausgaben für kostenpflichtige KI-Anwendungen

Zentrale Motive laut Nutzerangaben

67 Prozent zahlen für leistungsfähigere Modelle

55 Prozent wegen besserer Ergebnisqualität

51 Prozent wegen höherer Stabilität

40 Prozent für zusätzliche Funktionen

Für einen Teil der Nutzer liegt die monatliche Ausgabe unter 10 Euro, während andere zwischen 10 und über 30 Euro investieren. Neben Leistung spielen auch Funktionsumfang, Support und Datenschutz eine Rolle bei der Entscheidung für kostenpflichtige Angebote.

Die Daten zeigen eine wachsende Bereitschaft, KI-Anwendungen als bezahlte Werkzeuge zu nutzen. Aus meiner Sicht deutet das auf eine zunehmende Etablierung solcher Dienste im Alltag hin.