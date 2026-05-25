Apple iOS 26.5.1 kommt: Wichtiges Update deutet sich an

Es scheint mittlerweile wieder zum „guten Ton“ zu gehören, dass Apple nach einem größeren Update und vor dem nächsten großen Update nachlegen muss und ein kleines Update nachreicht, welches Fehler optimiert und Sicherheitslücken schließt.

Vor iOS 26.6, was vermutlich im Sommer kommen wird, steht laut MacRumors noch iOS 26.5.1 an. Die Quelle ist bei solchen Aussagen sehr zuverlässig. Apple testet kleinere Updates nicht öffentlich und verteilt sie, es kann also jederzeit losgehen.

Vielleicht werden wie iOS 26.5.1 schon diese Woche sehen.

Änderungen bei iOS 26.5.1 sind bisher keine bekannt, aber es dürfte sicher um die üblichen Optimierungen der Performance und Stabilität gehen. Womöglich gibt es auch Bugs, die Apple bei iOS 26.5 gefunden hat, die man zeitnah beheben möchte.