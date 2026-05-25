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Elektroauto ohne große Nachfrage: Porsche muss Produktion pausieren

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Der Porsche Taycan war eines der ersten Elektroautos, als der Wandel begann, und es war eines der besten Modelle für die damalige Zeit. Doch Porsche verpasste es, den Taycan entsprechend zu pflegen und so kam mit der Zeit der Absturz.

Lag der Porsche Taycan einst vor dem 911er und hinter den SUVs auf Platz 3 bei den Verkaufszahlen, so ist er jetzt mit unter 3.500 Einheiten im ersten Quartal kaum noch gefragt. Und das wirkt sich mittlerweile auch auf die Produktion aus.

Wie AMS berichtet und von Porsche bestätigt bekommen hat, gibt es im Mai direkt mehrere Schließtage bei der Produktion in Zuffenhausen, unter anderem auch in dieser Pfingstwoche. Man richtet die „Fertigung nach der Auftragslage aus“.

Doch statt massiver Modellpflege und einem Push für einen Taycan 2 mit der SSP-Plattform, der einst für 2027 geplant war, scheint Porsche das zu akzeptieren und lässt die Konkurrenz vorbeiziehen, man fokussiert sich wieder auf Verbrenner.

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24. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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