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Apple watchOS 27: Nutzer sollten ihre Erwartungen senken

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Was hat Apple für watchOS 27 geplant? Nicht so viel, wie Mark Gurman berichtet, es geht um „Stabilität, Performance und kleine Optimierungen“, so die Quelle von Bloomberg in einem Newsletter. Kommt der große Health-Push? Vielleicht später.

Während die Konkurrenz aber so langsam Apple in diesem Bereich davon rennt, scheint die Entwicklung, obwohl die Apple Watch ein beliebtes Produkt im Konzern bleibt, langsamer als erhofft zu laufen. Was wohl auch daran liegt, dass es immer wieder Änderungen beim Management gab und sich Apple nicht genug „traut“.

watchOS 27: Optimierungen beim Puls

Man fährt bei der Apple Watch eine Strategie, die so wenig Risiko wie möglich mitbringt und ein geplanter Health Coach für die Uhr, der eigentlich jetzt kommen sollte, was nicht gut genug. Es soll „Optimierungen bei der Pulsmessung“ geben, so Mark Gurman weiter, aber man sollte seine Erwartungen hier eher gering halten.

Wenn man bedenkt, wie groß der Schritt des iPhones zum 10. Jubiläum und danach war, als dann auch die Pro-Reihe kam, so ist es doch erstaunlich, wie sehr sich Apple auf dem Erfolg der Apple Watch nach einem Jahrzehnt ausruht. Weil man es sich erlauben kann. Noch. Ich hoffe, dass sich das aber bald wieder ändern wird.

Meine Uhr läuft jedenfalls stabil, ich benötige nicht mehr Stabilität, Performance ist auch absolut kein Thema, was es benötigen würde wäre eine bessere KI und Health 2.0, denn so langsam werden die neuen Uhren mit Wear OS doch immer attraktiver.

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21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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