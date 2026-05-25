Cupra bestätigt ganz neuen SUV für die Zukunft der Marke

Der Formentor ist eines der meistverkauften Modelle im VW-Konzern und für Cupra ein Wachstumstreiber. In Zukunft möchte man ein Modell darüber anbieten, was man bereits als Konzept namens Tindaya vorgestellt hat. Es wird definitiv eine Serienversion von Cupra geben, so CEO Markus Haupt jetzt gegenüber Autocar.

Cupra wird jedoch die SSP-Plattform im Konzern abwarten, und man wird nach Audi und VW starten, dieser SUV dürfte also erst in den 2030ern kommen. Das mit der Plattform für den knapp 4,7 Meter langen SUV sei sicher, so der Chef, unklar ist aber, ob es ein reines Elektroauto wird oder man einen Range Extender nutzt.

Ja, noch ein SUV, ich hätte auch gerne mal sowas wie eine sportliche Limousine von Cupra gesehen, aber man richtet die Marke bei Volkswagen eben sehr stark nach der Nachfrage auf dem Markt aus. Ich bin aber gespannt, ob dieser Schritt in eine neue Preisliga funktioniert, damit wildert man endgültig in der Audi-Liga.