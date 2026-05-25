Mobilität

Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto mit noch mehr Leistung

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Cupra präsentierte vor ein paar Wochen den Raval, ein kompaktes Elektroauto, was in der VZ-Version auf 166 kW (226 PS) kommt. Diese Leistung kennen wir auch schon vom VW ID Polo GTI, da soll aber später noch ein neuer Clubsport folgen.

285 PS statt 226 PS, neuer Fake-Sound, womöglich sogar Fake-Schaltung, das steht für ein höheres Preisschild beim Händler auf dem Plan. Kommt auch ein Raval mit so viel Leistung? Immerhin würde das doch gut zu Cupra als Marke passen.

Man „probiert neue Dinge aus“, so Markus Haupt bei Auto Express, der Chef von Cupra wollte aber nicht direkt bestätigen, dass so eine Version kommt. Aber „mal schauen, was die Zukunft bringt“ klingt für mich durchaus nach einer Bestätigung.

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25. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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