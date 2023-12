iMessage für Android: Beeper gibt endlich auf

In den letzten Wochen machten zwei Dienste die Runde, die iMessage für Android umsetzen wollten, doch beide scheiterten. Erst versuchte es Nothing, die aber die Privatsphäre der Nutzer ignorierten und damit baden gingen, dann kam Beeper.

Beeper gibt die Entwicklung auf

Da wurde man zwar auch direkt von Apple ausgebremst, aber man gab nicht auf und es begann ein Katz-und-Maus-Spiel. Dieses hat Apple gewonnen, denn die Entwickler hinter Beeper geben auf. Man hat zwar erneut eine Lösung angekündigt, die Beeper Mini wieder zum Laufen bringt, aber danach wird es keine mehr geben.

Jedes Mal, wenn Apple die Lösung von Beeper einschränkt, schadet das am Ende der Glaubwürdigkeit. Beeper Cloud ist jetzt außerdem Open Source, man trennt sich also von der Entwicklung und gibt das Projekt ab, wenn es jemand möchte.

Es wird zwar noch einige Wochen oder Monate dauern, aber Apple wird 2024 den RCS-Standard in iPhones implementieren, in meinen Augen waren diese ganzen iMessage-Lösungen für Android also eher überflüssig. Sie haben es versucht, um ein paar Nutzer zum Abo zu bewegen, aber das ist kein gutes Geschäftsmodell.

