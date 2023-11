Das schnelle Ende von iMessage für Android

Es sollte der große Showdown werden und wurde eine große Blamage. Nothing plante in den letzten Wochen eine Offensive, in der man iMessage in eine App für Android integrieren wollte. Doch die Kritik wurde sehr schnell laut. Privatsphäre war bei der Lösung von Nothing ein Fremdwort und daher wurde die App pausiert.

Mittlerweile hat auch die Lösung hinter der neuen Chat-App von Nothing, die sich Sunbird nennt, ihren Dienst vorerst eingestellt. Man spricht von einer „temporären“ Pause, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da ein Comeback gelingen wird.

iMessage für Android wird überflüssig

Die Frage ist, ob die Nutzer das Vertrauen in so einen Dienst haben, der nur wenige Tage nach dem Launch pausiert wurde, weil es Sicherheitsbedenken gibt. Ich wäre da sehr vorsichtig. Mittlerweile hat sich Apple aber auch der EU gebeugt und geht den Weg mit RCS bei iOS. Ein iMessage für Android wird also damit überflüssig.

Ich bin wirklich gespannt, ob es Sunbird erneut versucht und was Nothing macht, falls der Dienst wirklich ein Comeback startet. Und selbst wenn, ob man dann am Ende überhaupt Nutzer gewinnt, die diesen Lösungen ihre Daten anvertrauen. Es war ein Versuch, die Idee war nett, sie ist jetzt überflüssig, das Thema ist abgehakt.

