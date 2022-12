Immer mehr Menschen meiden Geschäfte, die nur Bargeld annehmen

Der aktuelle Visa Payment Monitor wirft einen Blick auf das Bezahlverhalten der Deutschen. Auch das Thema Bargeld wird dabei aufgegriffen.

Zwar ist Bargeld noch in den allermeisten Portemonnaies der Verbraucher in Deutschland vorzufinden, doch vor allem die 18- bis 35-Jährigen setzen immer seltener auf Bargeld und führen niedrigere Beträge mit sich.

Insgesamt ein Drittel (34 %) aller Verbraucher hat in der Regel weniger als 50 Euro bei sich, drei Viertel (75 %) haben unter 100 Euro im Portemonnaie. „Gen Y und Z“ (18 bis 35 Jahre) haben tendenziell deutlich weniger Bargeld dabei als die älteren Generationen – über die Hälfte (52 %) hat weniger als 50 Euro im Geldbeutel. Im Vergleich dazu finden sich bei den über 60-Jährigen häufiger Beträge über 50 Euro (77 %).

Bargeld-only wird immer öfter gemieden

Immerhin 20 Prozent der Verbraucher meiden Geschäfte, wenn dort nicht mit der Karte oder digital bezahlt werden kann – unter den 18- bis 35-Jährigen ist es sogar fast ein Drittel (32 %) und unter den „Mobilzahlern“ sind es ganze 41 Prozent.

Und auch die Häufigkeit der Barzahlung nimmt mit dem Alter der Befragten ab. Denn während 63 Prozent der über 60-Jährigen angeben, häufig mit Bargeld zu bezahlen, sind es bei Gen Y und Z nur 35 Prozent. Vor allem die Mobilzahler haben sich teilweise schon vom Bargeld verabschiedet: 31 Prozent zahlen so gut wie nie oder nie bar.

Die Menschen in Deutschland erwarten zudem, dass das Bargeld in naher Zukunft weiter an Bedeutung verlieren wird: Knapp über die Hälfte (51 %) der Verbraucher glaubt, dass es in fünf Jahren alltäglich sein wird, nicht mehr mit Bargeld zu bezahlen.

Für mich persönlich kann ich die Erhebung bestätigen. Inzwischen meide ich gezielt Bargeld-only-Geschäfte wo es nur geht. Wie handhabt ihr das?

Punkte in Bargeld: PAYBACK sperrt N26 aus Das Bonusprogramm PAYBACK hat die Bank N26 ausgesperrt. Damit können N26-Kunden keine Punkte mehr in Bargeld umwandeln. Als aktiver Nutzer von PAYBACK und N26-Kunde fiel mir eine Ungereimtheit auf, die ich leider verifizieren konnte. Gesammelte Punkte auszahlen lassen, ist nicht…5. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->