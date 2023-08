In-Car-Entertainment: Joyn kommt in den neuen BMW 5er

Joyn und BMW haben eine Partnerschaft geschlossen, um Videounterhaltung ins Auto zu bringen.

Die Streaming-Plattform Joyn wird in den neuen 5er BMW integriert, sodass Fahrer und Beifahrer Serien, Live-TV, Filme und vieles mehr schauen können – natürlich nur bei einer Fahrtunterbrechung. Joyn bietet über 65 Live-TV-Sender, Originals, Filme, Mediatheken und Sportinhalte von ProSiebenSat.1 und weiteren Partnern auf einer Plattform. Die Integration erfolgt in das Frontseat-Infotainment des BMW 5er und soll ab November 2023 in weiteren Modellen verfügbar sein.

Die Kooperation ermöglicht es Joyn, seine Reichweite zu vergrößern und das Streaming-Erlebnis auch BMW-Kunden anzubieten. Die technische Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit DTS und TiVo, um das Video-Entertainment über den DTS Autostage Video Service Powered by TiVo in die BMW 5er-Modelle zu integrieren. Die Partnerschaft wurde auf der IFA in Berlin bekannt gegeben.

