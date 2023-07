ING Wartungsarbeiten: 15 Stunden ohne Banking

Die ING Deutschland wird ab heute geplante Wartungsarbeiten durchführen. Beeinträchtigt davon werden das Internetbanking und das Banking über die App sein.

Wer etwas zeitnah über das ING Internetbanking bewerkstelligen möchte, sollte das vor dem heutigen späten Abend durchführen. In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 2023 führt die Bank ING nämlich planmäßige Servicearbeiten an ihren Systemen durch. Das Internetbanking und Banking über die App stehen aus diesem Grund für 15 Stunden, also in der Zeit von 23:00 Uhr am Freitag bis ca. 14:00 Uhr am Samstag, nicht zur Verfügung.

ING mit geplanten Wartungsarbeiten

Die Anpassungen finden also in der Nacht von Freitag auf Samstag statt, um laut ING die Auswirkungen für die Kunden minimal zu halten. Da sich die Wartungsarbeiten aber auch dieses Mal wieder bis 14:00 Uhr ziehen können, dürften bei dieser Gelegenheit auch mehr Kunden davon mitbekommen. Danach sollten alle Services wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Die ING gibt zu den Gründen der Wartung folgendes an:

Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen. Bei der ING Deutschland gibt es in der Regel drei bankweite Business-Releases im Jahr, bei denen eine große Anzahl von technischen Änderungen in den Banksystemen und Datenbanken (Backend) live gestellt werden. Während der komplexen Anpassungen im Backend steht auch das Frontend (also das Internetbanking und die App Banking to go) nicht zur Verfügung. Dies tun wir, damit wir auch zukünftig Ihre Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten können und weiterhin auf dem neusten Stand der Technik sind. Die Umsetzungen dazu finden in der Nacht statt, um die Auswirkungen für unsere Kunden minimal zu halten.

Gut zu wissen: Das Bezahlen mit Karte oder Smartphone (Apple Pay bzw. Google Pay) ist auch während der Wartungsarbeiten weiterhin möglich.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

Creditplus Bank: Festgeld-Zinsen steigen wieder Im Tagesgeld-Bereich ist weiterhin Bewegung vorhanden, und auch bei den Anlageformen mit fester Laufzeit steigen die Zinsen erneut. So wurden die Konditionen des Creditplus Festgeldes angepasst bzw. allesamt verbessert. Dabei […]21. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->