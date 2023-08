Instagram bekommt bald chronologische Stories

Meta passt sich den neuen Regeln der EU (Digital Services Act) an und wird im Zuge dessen eine neue Option in Europa einführen. Wer seine Instagram Stories gerne in chronologischer Reihenfolge schauen möchte, wird das bald tun können.

Das gilt auch für neue Reels und nicht nur für Instagram, sondern Facebook selbst. Außerdem wird die Suche eure Begriffe höher gewichten und nicht Vorschläge des Algorithmus einfließen lassen. Klingt aber so, als sei das nur hier in Europa geplant.

Wir geben unserer europäischen Community jetzt die Möglichkeit, in Reels, Stories, der Suche und anderen Bereichen von Facebook und Instagram Inhalte zu sehen und zu entdecken, die nicht von Meta mit diesen Systemen gerankt werden.

Das Ziel der sozialen Netzwerke ist immer, dass der Nutzer möglichst lange in der App bleibt und viel Werbung angezeigt bekommt, da sind chronologische Timelines nicht immer die beste Wahl. Jedenfalls aus Sicht der großen Unternehmen (Meta).

Die chronologische Timeline kehrte übrigens letztes Jahr zu Instagram zurück, die normale Timeline spielt aber keine entscheidende Rolle mehr, die Stories und Reels sind mittlerweile wichtiger. Mal schauen, wann die neue Option freigeschaltet wird.

Auf Facebook und Instagram haben Nutzer zum Beispiel die Möglichkeit, Stories und Reels nur von Personen zu sehen, denen sie folgen, und zwar in chronologischer Reihenfolge, vom neuesten bis zum ältesten Beitrag. Sie werden auch in der Lage sein, Suchergebnisse zu sehen, die nur auf den von ihnen eingegebenen Wörtern basieren und nicht speziell für sie auf der Grundlage ihrer früheren Aktivitäten und persönlichen Interessen personalisiert sind.

