Endlich! Instagram entfernt Shopping-Tab bei ersten Nutzern

Instagram hat sich in den letzten Monaten für mich persönlich negativ entwickelt, dazu gehört aber nicht nur der Fokus auf Videos, sondern auch der Aufbau der App. Es ist umständlich, wenn man einen Beitrag erstellen will, das ist zu versteckt.

Was aber nicht versteckt ist, ist ein Shopping-Bereich. Den hat man sogar in einen eigenen Tab unten in der Leiste gepackt. Nun, das kommt wie erwartet nicht so gut bei den Nutzern an, ich finde aber auch, dass dort quasi nur Müll verkauft wird.

Instagram removed the shopping tab and moved likes back down 🥳. pic.twitter.com/UNpER0GbS8 — Marcel Moeller (@mmarcelandreas) September 20, 2022

Daher lenkt Instagram jetzt endlich ein und hat diesen Shopping-Tab bei ersten Nutzern entfernt, der Bereich ist jetzt irgendwo versteckt und darf von mir aus auch gerne ganz entfernt werden. Und der Tab wurde durch einen guten Bereich ersetzt.

Statt Shopping heißt es jetzt endlich wieder Benachrichtigungen, ein Kernelement eines sozialen Netzwerks. Bisher ist das laut Instagram ein Test mit ausgewählten, aber ich hoffe wirklich, dass man diese Änderung möglichst schnell für alle verteilt.

