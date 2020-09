iPhone 12 und Apple Watch Series 6: Event wohl Ende Oktober

Apple selbst hat vor ein paar Wochen bestätigt, dass die kommenden iPhones in diesem Jahr ein bisschen später erscheinen werden. Bisher hat man die neue Generation meistens Anfang September gezeigt. In diesem Jahr wird man aber vermutlich kein Event im September planen und wartet den Oktober ab.

Wie Macotakara berichtet, dürften die neuen Produkte von Apple im Oktober gezeigt werden. Informationen von Zulieferern deuten darauf hin, dass wir Ende Oktober ein Apple Event sehen werden, auf dem man das iPhone 12, die neue Apple Watch und auch die AirTags (die früher geplant waren) zeigen wird.

Bei den iPhones war das relativ klar, doch die neue Apple Watch wird man also vermutlich auch nicht früher auf den Markt bringen. Ich vermute jedoch, dass Apple einige Produkte im September via Pressemitteilung ankündigen wird, zum Beispiel neue iPads oder den neuen Apple TV und Apple HomePod.

Apple: Erst das iPhone 12, dann iPhone 12 Pro

Mark Gurman von Bloomberg gibt in einer aktuellen Meldung an, dass Apple die neuen iPhones in zwei Wellen veröffentlichen wird: Erst kommen die „günstigeren“ Modelle und etwas später die Pro-Modelle. Leider erfahren wir weiterhin nicht, ob es jetzt ein Display mit 120 Hz geben wird, das weiß auch Gurman nicht.

Neben den neuen iPhones bestätigt Gurman auch ein neues iPad Air mit dem Design vom iPad Pro, zwei neue Modelle bei der Apple Watch (es wird wohl auch eine günstigere Version kommen, welche die Series 3 ersetzt, die Apple noch verkauft) und der neue Apple TV könnte laut Gurman auch erst 2021 starten.

