iPhone 16 Pro: Hat Apple ein Nachfrage-Problem?

Apple konnte sich in den letzten Jahren auf eine gute Nachfrage nach den Pro-Modellen verlassen und das iPhone 16 Pro Max kommt, jedenfalls in den USA, auch weiterhin sehr gut an. Doch das kleinere iPhone 16 Pro bracht in Q1 2025 ein.

Zu dieser Erkenntnis kommt eine Analyse von CIRP, bei der ich aber erneut betonen möchte, dass sie nur für den US-Markt gilt. Die Einblicke sind aber interessant, da es der größte Markt für Apple ist. Beim iPhone 16 Plus gab es im Vergleich zum Vorgänger auch keinen Unterschied, laut CIRP legte vor allem das iPhone 16 zu.

Pro-Modelle werden unattraktiver

Es haben sich also mehr Nutzer für ein iPhone 16 als iPhone 16 Pro entschieden, als sie das beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro taten. Das normale iPhone 16 rückte bei Apple sogar sehr nah an das iPhone 16 Pro Max, welches noch der Bestseller bleibt.

Für Apple ist das nicht die beste Nachricht, denn es ist zwar grundsätzlich gut, wenn der Wechsel von einem iPhone zum anderen iPhone stattfindet, doch ein Pro-Modell hat eine wesentlich bessere Gewinnmarge. Mal schauen, ob man diese Entwicklung beim Umsatz und Gewinn der iPhones in den Geschäftszahlen sieht.

Apple hat so langsam das Problem, dass „normale“ Smartphones gut genug sind (wie andere Smartphone-Hersteller auch). Für viele Nutzer lohnt es sich nicht mehr, den hohen Aufpreis für Pro-Modelle zu zahlen. Und auch ich stelle fest, dass der Unterschied schrumpft und die Extras der Pro-Modelle zunehmend egal werden.

In diesem Jahr soll das normale iPhone 17 auch endlich (längst überfällig) die 120 Hz bekommen, das wird wieder für einige ein Grund sein, nicht zum Pro zu greifen.

Es wundert also nicht, dass das iPhone 17 Pro ein neues Design bekommt, das iPhone 17 aber nicht, denn Apple muss schauen, dass nicht zu viele „nach unten“ abwandern. Und ein neues Design ist für viele Kunden immer noch ein Argument.

-->