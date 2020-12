iPhone: Apple möchte den Zoom verbessern

Als Apple eine zweite Kamera im iPhone verbaute, da entschied man sich für eine Zoom-Kamera (Teleobjektiv). Die Ultraweitwinkel-Kamera folgte später und seit dem iPhone 12 Pro ist auch noch ein Lidar-Sensor auf der Rückseite zu finden.

Die Qualität der Kameras wurde in den letzten Jahren immer besser und hat vor allem mit dem iPhone 11 Pro einen größeren Sprung gemacht. Doch beim Zoom gab es kaum Fortschritte, da versucht man nur mit Software alles herauszuholen.

Apple iPhone 13 mit Periskop-Kamera?

Laut etnews möchte Apple das ändern und auf eine „Periskop-Kamera“ setzen. Das kennen wir von Herstellern wie Huawei oder Samsung, die dadurch einen sehr guten Zoom bieten. Dieser bietet eine deutlich bessere Qualität, als beim iPhone.

Das Problem bei diesem Schritt: Samsung ist einer der Hersteller, die so eine Kamera liefern könnten und besitzt (unter anderem, weil man 2019 Corephotonics übernommen hat) zahlreiche Patente. Apple, oder Zulieferer von Apple, können diese Technologie also nicht einfach nachbauen und ebenfalls implementieren.

Quellen bei Samsung berichten wohl, dass die Anfrage von Apple durchaus auf Ablehnung bei Samsung stoßen könnte. Es gibt nicht mehr viel, mit dem man sich in der heutigen Zeit abheben kann und Kameras gehören zu den wichtigsten Features in einem Smartphone, das will man hier womöglich nicht abgeben.

Samsung ist zwar mittlerweile auch ein großer Zulieferer für die Industrie, aber man muss auch aufpassen, dass man gewisse Features exklusiv entwickelt. Es ist aber nicht das erste Mal, dass eine Periskop-Kamera für das iPhone 13 alias iPhone 2022 im Gespräch ist. Die Frage ist nur: Wird Apple einen Zulieferer finden?

Wenn ich mir das Kamera-Setup im iPhone so anschaue, dann ist der Zoom zwar keine Schwäche, aber mit Blick auf die Konkurrenz auch keine Stärke. Apple spielt hier im Mittelfeld mit und das dürfte kaum das Ziel bei den Pro-Modellen sein.

