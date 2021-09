ja! mobil halbiert den Starterpreis – mit PAYBACK extra profitieren

Bei der REWE-Marke ja! mobil gibt es aktuell nicht nur 10 GB Gratis-Datenvolumen für das 6-Monats-Paket, sondern auch 50 Prozent Rabatt auf den Starterpreis.

Neukunden des Mobilfunkangebots von ja! mobil erhalten ab heute einen reduzierten Starterpreis. Im Zeitraum vom 6. bis zum 12. September 2021 wird der Starterpreis der ja! mobil Tarife von 9,95 Euro um 50 Prozent reduziert und beträgt damit einmalig nur 4,98 Euro.

-->

Wer nun noch Nutzer des Bonusprogramms PAYBACK ist, sollte aufpassen: aktuell gibt es einen Coupon in der PAYBACK-App, der 500 Punkte extra beim Kauf eines ja! mobil Prepaid-Pakets liefert. So erhält man das Starterpaket im Grunde kostenfrei, denn PAYBACK-Punkte kann man sich wiederum in Euro auszahlen lassen.

Die Mobilfunktarife von ja! mobil werden, genau so wie Penny Mobil, von Congstar realisiert und sind somit im Netz der Telekom beheimatet. Kaufland mobil wäre eine weitere Alternative zu diesem Angebot. Ich selbst war länger bei Penny Mobil, bin aber mittlerweile bei fraenk gelandet.

Mobilfunktarif: Mein Wechsel von Penny Mobil zu fraenk 6. September 2021 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->-->