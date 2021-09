Mobilfunktarif: Mein Wechsel von Penny Mobil zu fraenk

Es war mal wieder an der Zeit meinen Mobilfunktarif zu wechseln. Aktuelle Tarifanpassungen haben das für mich lohnenswert gemacht.

Ich war seit 2019 Mobilfunkkunde bei Penny Mobil. Meinen Weg dorthin hatte ich damals detailliert beschrieben. Auch im Alltag war ich stets sehr zufrieden mit meinem Tarif, der im Telekom-Netz realisiert wird. Das hatte ich ebenfalls schon aufgeschrieben. Nun stand ein Wechsel an.

Der Mobilfunkanbieter fraenk hatte kürzlich seinen Tarif aufgewertet. Dadurch rückte der Tarif in meinen Fokus. Mit dem Telekom-Netz und LTE25 kam ich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut klar, sodass ich in diesem Bereich sowieso nicht bereit war, etwas zu ändern. Das Mehr an Datenvolumen gab den Ausschlag zum Wechsel.

Penny Mobil wird von Congstar realisiert, genauso wie fraenk. Ich bleibe mit dem Tarifwechsel also im Grunde sogar Kunde bei Congstar. Aber erstmal zu den Key-Facts.

fraenk Mobilfunk – das Wichtigste auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft extra mit Freunde-Code) mit max. 25 Mbit/s (LTE 25) sowie Telefonie und SMS Flat

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal

, Zahlung per PayPal Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

LTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Obacht: Anrufe und SMS ins Ausland sind nicht möglich

Bei Penny Mobil hatte ich je nach Option 3 GB LTE25-Datenvolumen für 6,99 Euro ohne Allnet-Flat bzw. für 7,99 Euro mit Allnet-Flat pro 28 Tage.

Meine Überlegung beim Wechsel war auch: Aldi Talk wird irgendwann wieder seine Tarife aufwerten, dann werden nach und nach die anderen Prepaid-Anbieter der Lebensmittelhändler (wie Penny Mobil) nachziehen.

Ich mutmaßte im Grunde, dass man die 7,99-Euro-Tarife mit 3 GB + Flat irgendwann auf 4 GB + Flat aufstocken wird. Ich weiß das natürlich nicht, aber es erscheint mir wahrscheinlich. Und selbst wenn das passiert, ist das Paket bei fraenk im Vergleich dazu dennoch gut.

Die Entscheidung war also gefasst. Was nun folgte, war im Grunde einfacher als gedacht, auch wenn es einen Fallstrick gab. Wichtig zu wissen: Wer bereits Kunde bei congstar ist, kann nicht direkt mit seiner Rufnummer zu fraenk wechseln, da hinter fraenk wie gesagt auch Congstar steckt. Das trifft zum Glück auf Penny Mobil nicht zu. Ich konnte also direkt mit meiner Rufnummer zu fraenk wechseln.

Von Penny Mobil zu fraenk – mit Rufnummernmitnahme

Also habe ich die fraenk-App installiert, meine Daten eingegeben, die Rufnummernmitnahme beauftragt und dann … wurde ich erstmal enttäuscht. Penny Mobil hatte mir die Freigabe meiner Rufnummer bereits schriftlich bestätigt. Fraenk sagte mir aber bereits zum zweiten Mal, die Nummer sei nicht freigegeben.

Zum Glück ließ sich das Problem recht unkompliziert über den fraenk-Support-Chat lösen. Es war wohl so, dass fraenk die Rufnummernmitnahme automatisch zu einem definierten Vertragsende anfragt, das allerdings bei Prepaid-Verträgen zu „sofort“ machen müsste. Das kann und muss ein fraenk-Mitarbeiter manuell auslösen und schon klappte alles.

An sich ist das keine große Sache, es verwundert aber schon, warum das Congstar nicht besser lösen kann, schließlich steckt man hinter beiden Mobilfunkmarken selbst. Nun gut.

Wenig später bekam ich von Penny Mobil und auch fraenk die Information, dass meine Rufnummernmitnahme in etwa einer Woche erfolgen soll. Gleichzeit machte sich die SIM-Karte auf den Weg zu mir.

Einen Tag vor der angekündigten Portierung meiner Rufnummer kam die SIM-Karte (siehe Bild ganz oben) bei mir an. In der kommenden Nacht wurde die Portierung dann vorgenommen, meine Penny-SIM flog aus dem Netz und fraenk war nutzbar. Im selben Moment wurde die fraenk-App aktiv, ich erhielt also vollen Zugriff darauf.

Bonus-Datenvolumen mit fraenk for friends

Was ganz nett ist: Mit einem Freunde-Code kann man bei fraenk direkt 1 GB Datenvolumen ohne weitere Kosten dauerhaft zusätzlich erhalten. Zudem lassen sich weitere Nutzer mit einem persönlichen Code werben, für die man dann auch jeweils 1 GB Datenvolumen extra erhält. Das gibt es dauerhaft, wenn der geworbene Freund mindestens sechs Monate fraenk-Kunde bleibt. Maximal 10 GB kann man so „sammeln“.

Fraenk selbst verteilt auch einen Bonuscode, aber es hat sich hier und da „im Netz“ bereits eine rege Community zum Tausch solcher Codes gebildet. Das ist auch erstmal im Rahmen von „fraenk for friends“ kein Problem, solange der geworbene User das auch wirklich möchte. Eine Person hat also am Ende von meinem neuen Tarif profitiert und ich profitiere ebenfalls davon, indem ich direkt mit 6 GB Datenvolumen statt 5 GB gestartet bin.

Falls ihr Interesse an 1 GB Datenvolumen dauerhaft extra habt und dafür meinen Freunde-Code nutzen wollt, dürft ihr mich gerne persönlich unter rene@mobiFlip.de anschreiben. Das öffentliche Posten der Freunde-Codes auf z. B. Webseiten ist laut „fraenk for friends“-Bedingungen nämlich nicht gestattet. Daran halte ich mich natürlich.

Fazit zum Wechsel zu fraenk

Unterm Strich lief der ganze Wechsel doch recht unkompliziert ab. Das Telekom-Netz ist mir wie gesagt sowieso bekannt und WiFi Calling sowie VoLTE waren sofort am Start. Der „PayPal-Zwang“ geht für mich klar, ich nutze PayPal sowieso fast täglich privat, wie auch beruflich. Das dürfte die Abrechnung für fraenk schon etwas vereinfachen und somit zu dem vergleichsweise günstigen Paketpreis beitragen. Auch, dass der Tarif nur per App nutzbar ist, ist vollkommen okay für mich. Das kannte ich bereits von Penny Mobil so.

Auf meinem iPhone 11 Pro wird mit der fraenk-SIM, wie auch bereits bei Penny Mobil, kein Netzbetreibername angezeigt. Das finde ich aber sogar ganz nett, da es schön „clean“ wirkt. Bei fraenk erhält man zudem Rechnungen für seinen Tarif, falls das für jemandem zwecks Steuer interessant sein sollte. Bei Prepaid-Tarifen gibt es nämlich keine Rechnungen.

Ihr habt weitere Fragen? Zögert nicht, diese in den Kommentaren zu platzieren.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

