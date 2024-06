Jabra Elite: Zwei neue Kopfhörer für 2024 vorgestellt

Jabra hat heute zwei neue Kopfhörer der Elite-Reihe vorgestellt, einmal den Jabra Elite 10 Gen 2 und dann noch den Elite 8 Active Gen 2. Die Modelle von 2023, und mein Favorit vom letzten Jahr, bekommen also eine zweite Generation spendiert.

Ab Mitte Juni geht es mit dem Verkauf los, der 8er kostet 229 Euro und ist in Navy, Schwarz, Coral und Olive erhältlich und der 10er kostet 279 Euro und in Titanium Black, Gloss Black, Cocoa, Denim und Soft White erhältlich. Was ist hier aber neu?

Es gibt besseren (3D-)Sound, besseres ANC, ein neues Case, Dolby-Headtracking beim Flaggschiff, mehr Klarheit beim Transparenzmodus und mehr. Es ist kein ganz großes Upgrade, aber es ist Feinschliff, daher ist es auch „nur“ eine Gen 2 bei Jabra.

Jabra Elite 8 Active Gen 2

LE Audio Smart Case für Streaming mit Raumklang von Fitnessgeräten und mehr

Verbesserter Raumklang mit Dolby Audio

Verbesserte Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation

Neues Natural HearThrough mit verbesserter Windgeräuscherkennung

Verbesserte Gesprächsleistung mit 6 Mikrofonen, windgeschütztem Netz und Geräuschunterdrückungsalgorithmus

Vollständig schweiß-, wasser- und staubfest mit IP68-zertifizierten Earbuds (und einem IP54-zertifizierten staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse)

Sicherer Sitz mit Jabra ShakeGrip-Technologie

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit und bis zu 32 Stunden mit Ladecase (bei eingeschaltetem ANC)

Swift Pair, Google Fast Pair & Spotify Tap-Wiedergabe

Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Jabra Elite 10 Gen 2

LE Audio Smart Case für Streaming mit Raumklang von TV-Geräten und mehr

Verbesserter Spatial Sound mit Dolby Head Tracking und Dolby Atmos

Verbesserte Jabra Advanced Active Noise Cancellation

Verbesserte 6-Mikrofon-Anruftechnologie mit neuen Algorithmen zur Geräuschreduzierung

Neues Natural HearThrough mit verbesserter Windgeräuscherkennung.

10-mm-Audiotreiber

10-mm-Audiotreiber Halboffenes Design mit Jabra ComfortFit für ganztägigen Tragekomfort

6 Stunden Akkulaufzeit (27 Stunden mit Ladecase) bei eingeschaltetem ANC

IP57-Zertifizierung

Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Microsoft Swift Pair, Spotify Tap-Wiedergabe

