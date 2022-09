James Bond landet bei Amazon Prime Video, nur ein Film nicht

Wie einige von euch wissen, gehört MGM seit Anfang des Jahres zu Amazon. Und MGM besitzt die Rechte an James Bond. Laut Deadline werden die Filme ab dem 5. Oktober bei Amazon Prime Video landen, zusammen mit einer neuen 007-Doku.

Diese nennt sich The Sound of 007 und bei den Filmen gibt es zwei Haken: Es ist von einer limitierten Zeit die Rede und in Deutschland fehlt ein Film. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben wird es kommende Woche nicht bei Amazon geben.

Warum das? Der Grund dürfte simpel sein, denn in Deutschland hat sich Sky die Rechte der aktuellen Bond-Filme bisher gesichert und wer möchte, der kann den Film bei Sky oder WOW streamen. Es ist unklar, wie lange diese Deal noch anhält.

Liste der kommenden Bond-Filme: Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, On Her Majesty’s Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, Licence to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre.

