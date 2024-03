J&T Direktbank startet neue Tagesgeld Zinsanpassung

Die J&T Direktbank passt ab sofort den Tagesgeldzins auf 3,3 % p. a. an. Das Besondere bei der Bank: Neu- und Bestandskunden werden gleichbehandelt. Man passt also für alle Kunden den Tagesgeldzinssatz auf 3,3 % pro Jahr an.

Kunden der J&T Direktbank, die langfristig anlegen wollen, erhalten zudem für verschiedene Festgeldlaufzeiten unterschiedliche Zinsen (bis zu 3,5 % p. a.).

Die Kontoeröffnung erfolgt unkompliziert. Bereits seit August bietet die J&T Direktbank das PostIdent-Verfahren als zusätzliche Möglichkeit zur Kundenidentifikation an. Dies ergänzt das bereits etablierte VideoIdent-Verfahren.

Die J&T Direktbank hat zudem eine App für ihr Online-Banking am Start, mit der Kunden schnell auf ihr Konto zugreifen und Transaktionen durchführen können. Alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung (Garantiesystems des Finanzmarktes der Tschechischen Republik) geschützt.

