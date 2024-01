Jurassic World geht weiter: Eine „neue Ära“ der Filme steht an

Die Trilogie rund um Jurassic World ist zwar abgeschlossen, aber The Hollywood Reporter hat erfahren, dass ein neuer Film in Planung ist. Es könnte sogar sein, dass dieser bald bestätigt wird, denn man peilt wohl bereits 2025 als Kinostart an.

Jurassic World: Alter Name, neue Geschichte

Details zum neuen Film stehen noch aus, aber laut Quelle wird eine „neue Ära“ der Jurassic-Filme entstehen. Das bedeutet, dass wir eine komplett neue Geschichte bekommen und die bisherigen Charaktere der World-Filme nicht mit dabei sind.

Bei der Trilogie lag der Fokus sehr stark auf alten Bekannten der Jurassic Park-Filme, davon möchte man sich auch trennen, es ist ein Neuanfang. Doch Universal hat angeblich dennoch David Koepp für das Script des Films angeheuert. Er hat das erste Drehbuch für Jurassic Park von 1993 geschrieben und kennt das Franchise.

Jurassic World: Eine erfolgreiche Filmreihe

Die Jurassic-Filme sind die erfolgreichste Marke von Universal Pictures und die World-Filme waren extrem erfolgreich im Kino, der erste Film der Trilogie (Jurassic World) ist sogar in den Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu finden. Der zweite Teil ist in den Top 20 und Teil 3 hat immerhin die Milliarde im Kino geknackt.

Schauen wir mal, ich bin ja durchaus für das Genre und die Filme zu begeistern, da ich damit aufgewachsen bin und als Kind ein großer Fan war. Die World-Filme sind jetzt keine Meisterleistung, aber durchaus unterhaltsam für einen Filmabend daheim.

